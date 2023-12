Justin Hartley interpreta un solitario sopravvissuto nel trailer di Tracker

La CBS ha diffuso il primo trailer di Tracker, la prossima serie drammatica con protagonista Justin Hartley nei panni di un misterioso cacciatore di ricompense ed esperto segugio.

"Tu raccogli ricompense, vero?", si sente una donna chiedere a Colter Shaw, il personaggio di Hartley, nell'incipit del trailer. "Preferisco il termine 'collezionista di ricompense'", risponde lui pacatamente mentre si addentra con cautela in una foresta.

Di seguito potete guardare il trailer di Tracker:

La CBS lanza el tráiler de la serie Tracker, centrada en el personaje de Justin Hartley, un cazarrecompensas que se dedica a recorrer Estados Unidos haciendo eso, cazar recompensas jajapic.twitter.com/wEhgD9l2uI — Universo Álex (@UniversoAlex) December 15, 2023

Disney ha sospeso i contratti di Justin Hartley e Milo Ventimiglia dopo gli scioperi

Tracker

La serie è basata sul romanzo bestseller The Never Game di Jeffery Deaver. Tracker segue Colter Shaw (Hartley), un solitario sopravvissuto che si aggira per il paese come "collezionista di ricompense", utilizzando le sue abilità investigative per aiutare i cittadini e le forze dell'ordine a risolvere ogni sorta di mistero e allo stesso tempo per aiutare la sua famiglia in crisi. Nel cast ci sono anche Robin Weigert, Abby McEnany, Eric Graise e Fiona Rene.

Tracker è prodotta dalla 20th Television. Oltre a Hartley, Ken Olin, Ben H. Winters e Hilary Weisman Graham sono produttori esecutivi per la 20th Television. Olin ha diretto l'episodio pilota da una sceneggiatura scritta da Winters. Tracker debutterà l'11 febbraio dopo la trasmissione del Super Bowl LVIII della CBS.