The Noel Diary: il trailer della commedia natalizia in arrivo su Netflix

Justin Hartley, la star di This Is Us, è il protagonista della commedia natalizia The Noel Diary, di cui Netflix ha condiviso il trailer.

Justin Hartley è il protagonista di The Noel Diary, la nuova commedia natalizia di cui Netflix ha condiviso il primo trailer.

Il film arriverà in streaming il 24 novembre e, come svela il video, mostrerà la star di This Is Us alle prese con le conseguenze del suo ritorno nella città in cui è cresciuto.

Il film The Noel Diary è stato diretto da Charles Shyer che ha inoltre firmato la sceneggiatura insieme a Rebecca Connor e a David Golden.

Nel cast, oltre al protagonista Justin Hartley, ci sono anche Barrett Doss, Essence Atkins, Bonnie Bedelia e James Remar.

Al centro della trama c'è un autore di bestseller, Jake Turner, che torna a casa per Natale dopo la morte della madre. Mentre alloggia nella casa dove ha trascorso la sua infanzia, il giovane incontra Rachel, una donna che è alla ricerca della madre biologica, che aveva lavorato in passato per i genitori di Jake.

Justin Hartley è coinvolto anche come produttore del progetto insieme a Norman Stephens e Andrew Gernhard.