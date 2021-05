Justin Hartley e Angourie Rice nel cast di Senior Year, film con star Rebel Wilson

Justin Hartley e Angourie Rice sono due dei nuovi arrivi nel cast di Senior Year, la commedia ambientata al licelo che avrà come star Rebel Wilson.

L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice in collaborazione con Todd Garner e Chris Bender, mentre la sceneggiatura è firmata da Scott Jones.

In Senior Year, diretto da Alex Hardcastle, si racconta la storia di una cheerleader, parte affidata a Rebel Wilson, che si risveglia dopo aver trascorso 20 anni in come a ritorna al liceo per provare a riottenere la sua popolarità e la corona da reginetta della scuola.

Tra gli interpreti ci saranno anche Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland e Chris Parnell.

Hartley è uno dei protagonisti della serie This Is Us e recentemente ha recitato anche nei film The Hunt, Jexi e Little.

Angourie Rice è invece nel cast della serie Omicidio a Easttown, progetto in arrivo il 9 giugno sugli schermi italiani di Sky. Richardson fa parte degli interpreti di The Tomorrow War, mentre Chao ha recitato in Love Life e Holland era nel cast di Happiest Season.