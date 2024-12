Justin H. Min, star di The Umbrella Academy, protagonista di Handle With Care

L'attore Justin H. Min, dopo il successo delle serie The Umbrella Academy e Beef, sarà il protagonista del film Handle With Care.

Justin H. Min, star di The Umbrella Academy e Beef, sarà il protagonista e uno dei produttori del film indipendente Handle With Care.

Il progetto segnerà il debutto alla regia di Matthew James Thompson, che ne ha scritto anche la sceneggiatura.

Cosa racconterà Handle With Care

Nel cast di Handle With Care ci saranno anche Nicole Brydon Bloom (The Gilded Age), Elizabeth Paige (Modern Love) e Jon Rudnitsky (SNL).

Tra gli interpreti ci saranno poi Peter Gerety, Michael Cyril Creighton, Amir Arison, Catherine Curtain, Winslow Bright.

Al centro della trama ci sarà Cole, interpretato da Justin H. Min, mentre affronta il divorzio da Reese (Bloom) e scopre la realtà della fine del matrimonio, ritrovandosi alle prese con una serie di questioni legali, ed è costretto a vendere i doni, mai aperti, ricevuti per le nozze online. Cole vede anche il lato assurdo della sua situazione, avvicinandosi con un certo cinismo a tutto quello che accade nella sua vita e al 'complesso industriale del matrimonio'.

Gli sconosciuti che incontra tramite Craiglist, Facebook Marketplace ed Ebay abbattono la sua stanchezza nei confronti del mondo. Con le imminenti nozzi dei suoi migliori amici (Paige e Rudnitsky), Cole deve riconciliare la sua convinzione che la società programmi tutti per avere un lieto fine e la necessità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni.

Nel team della produzione ci sono Barret Hacia, Ashim Ahuja e John B. O'Rourke, ex direttore della distribuzione cinematografica di Warner Bros.

Le dichiarazioni del protagonista

Min ha dichiarato: "Matthew ha scritto una storia meravigliosa sulle complessità e sul caos del divorzio e sulle sorprendenti e vitali connessioni che stringiamo lungo la strada. Collaborare con lui e il nostro cast e la troupe è stato un sogno e non c'è uno sfondo migliore rispetto a New York per aiutare a portare questa storia in vita".

Thompson ha aggiunto: "Realizzare questo film è stato realmente un dono. Abbiamo avuto un'incredibile troupe qui a New York e siamo stati così fortunati nell'avere questo cast, iniziando ovviamente con Justin, e abbiamo girato in location diverse e piene di sfumature in giro per la città, ogni quartiere ha accolto la nostra produzione a braccia aperte. Non vedo l'ora di condividere il risultato".