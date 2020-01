Justin Bieber: “Ho la malattia di Lyme”

Justin Bieber soffre della malattia di Lyme: la popstar canadese lo ha rilevato in un post su Instagram, rassicurando i suoi follower: "con il giusto trattamento tornerò e meglio di prima".

La malattia di Lyme è un'infezione trasmessa dalle zecche ed è stata definita dal New York Times: "la malattia infettiva che si diffonde più rapidamente nel mondo dopo l'AIDS".Justin Bieber nel suo post non ha precisato quando ha scoperto di esserne affetto, ne ha approfittato, però, per togliersi qualche sassolino contro coloro che lo avevano criticato negli ultimi tempi. "Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non sapevano che recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale".

La malattia che può portare a complicazioni cardiache, neurologiche e reumatologiche ha causato a Bieber "un paio di anni difficili", ma i suoi 124 milioni di follower possono stare tranquilli. La pop star ha infatti promesso che: "con il giusto trattamento tornerò e meglio di prima". Justin ha poi fatto sapere che presto la sua storia sarà raccontata in una docu-serie su YouTube: "Queste cose saranno spiegate meglio in una docu-serie che metterò su YouTube a breve .. potrete sapere tutto quello contro cui ho lottato".