Just Charlie - Diventa chi sei, clip esclusiva del film su un adolescente transgender

La pellicola è il racconto dolceamaro di un adolescente come tanti che ha una grande passione, il calcio, e un grande segreto che non riesce a condividere con nessuno.

Just Charlie - Diventa chi sei, il film di Rebekah Fortune di cui vi presentiamo una video clip esclusiva sarà nelle sale italiane dal 23 gennaio grazie a VALMYN e WANTED.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Just Charlie - Diventa chi sei, è ambientato a Tamworth, una piccola città di commercianti nelle Midlands e racconta, con la schiettezza e il tono dolceamaro tipici della cultura britannica, di Charlie, un adolescente estremamente portato per il calcio. Il suo talento non sfugge a una delle squadre più grandi del Paese, il Manchester City, la quale gli offre l'opportunità di dimostrare le proprie abilità. Nonostante suo padre sia entusiasta del possibile ingaggio, Charlie non mostra grande entusiasmo nella prospettiva di un futuro da professionista. Egli, più che il calcio, ha piuttosto un altro desiderio, finora nascosto a tutti: riuscire a sentirsi sé stesso, appagando l'istinto femminile che sente di mostrare ed è costretto a respingere.

Just Charlie - Diventa chi sei diretto dalla regista britannica Rebekah Fortune vede come protagonista il giovane Harry Gilby nei panni di Charlie. Harry per questo ruolo ha ottenuto la nomination BIFA come Miglior Esordiente. Il resto del cast comprende Scot Williams e Patricia Potter a cui si affiancano Elinor Machen-Fortune, Peter Machen, Karen Bryson, Jeff Alexander, Janine Hipkins e Charlie Georgiou. La sceneggiatura è di Peter Machen.

A proposito della sua pellicola la regista ha detto che "Ognuno dei personaggi del film si trova a mettere in discussione sé stesso e i propri valori, costretto a fare i conti con le conseguenze emotive delle proprie scelte", la sua speranza è che "La trasformazione di Charlie ispira un cambiamento in tutti gli altri personaggi e, mi auguro, anche negli spettatori". Oggi vi proponiamo in esclusiva una video clip del film in cui Charlie, accompagnato dalla mamma Susan, gioca per la prima volta nella squadra femminile.