Just Beyond: il trailer della serie prodotta per Disney+

Disney+ ha condiviso online il nuovo trailer della serie Just Beyond, il progetto che debutterà in streaming il 13 ottobre ed è tratto dal mondo di R.L. Stine.

Il video regala nuove sequenze dell'atteso progetto che sarà composto da storie diverse in cui sono coinvolte creature, avvengono eventi sovrannaturali e c'è spazio per momenti anche terrificanti.

La serie antologica Just Beyond è composta da otto episodi e racconta le storie sorprendenti e stimolanti di una realtà "appena oltre" quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

Seth Grahame-Smith è sceneggiatore e showrunner di Just Beyond. Grahame-Smith, David Katzenberg e Aaron Schmidt tramite KatzSmith Productions sono gli executive producer della serie, basata sulle graphic novel dei BOOM! Studios di R.L. Stine. Anche David Walpert e Marc Webb sono executive producer insieme a Ross Richie, Stephen Christy e Mark Ambrose di BOOM!. Stine è coinvolto come co-executive producer. Just Beyond è prodotto da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

Tutti gli episodi di Just Beyond debutteranno mercoledì 13 ottobre su Disney+ come parte della programmazione di Hallowstream.