Jurassic World - Il regno distrutto, Chris Pratt: "Tom Holland mi spoilerò la trama del film"

Durante un'intervista di Entertainment Weekly Radio, in occasione del tour promozionale di Jurassic World - Il regno distrutto, Chris Pratt ha rivelato che non è stato altro che la star di Spider-Man: Homecoming, Tom Holland, a spoilerargli l'intera trama del film di Juan Antonio Bayona.

Jurassic World - Il regno distrutto: Bryce Dallas Howard e Chris Pratt in un momento del film

Il giovane attore gli raccontò tutto mentre i due stavano lavorando nello stesso studio, girando i loro rispettivi progetti Marvel. Per quanto riguarda il modo in cui è venuto a conoscenza dei dettagli top-secret del franchise di successo, Pratt ha detto: "Tom, ovviamente, conosce il regista JA Bayona per via di The Impossible, pellicola in cui Tom interpretava il ragazzo giovane."

Jurassic World - Il regno distrutto: James Cromwell in una scena del film

Subito dopo J.A. Bayona ha fornito a Holland un resoconto dettagliato della trama, Tom, in seguito, ha deciso di condividere ogni dettaglio con Pratt, il quale ha dichiarato: "Mi ha raccontato l'intera storia, quindi l'ho sentita prima da Tom e poi, quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato, 'Wow, non mi stava prendendo in giro. È tutto vero'".

Jurassic World - Il regno distrutto ha ricevuto giudizi e recensioni miste, su Rotten Tomatoes la pellicola ha ricevuto il 48% delle recensioni professionali positive, con un voto medio di 5,5 su 10, basato su 348 critiche, mentre su Metacritic ha ottenuto un punteggio di 51 su 100.