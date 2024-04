Jurassic World 4, la star di Bridgerton Jonathan Bailey e Colman Domingo in trattative per unirsi al cast

La star di Bridgerton Jonathan Bailey, dopo il successo ottenuto con la serie Showtime, Compagni di viaggio, potrebbe aver trovato il primo ruolo in una grande produzione cinematografica. L'attore sarebbe in trattative con Universal, così come Colman Domingo e Scarlett Johansson, per recitare nel nuovo film di Jurassic World, diretto da Gareth Edwards e in uscita il 2 luglio 2025.

Bridgerton: Regé-Jean Page e Jonathan Bailey in una foto del pilot della serie

Edwards ha convinto i produttori Steven Spielberg e Frank Marshall ed è riuscito ad ottenere le redini del progetto dietro la macchina da presa. Bailey reciterà anche in Wicked, la trasposizione cinematografica dell'omonimo musical diretto da Jon M. Chu.

Nuova avventura tra dinosauri

Jurassic World 4 rappresenterà un taglio netto con il passato. Non torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e nemmeno il cast storico composto da Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern. La sceneggiatura è stata scritta da David Koepp con Spielberg che produrrà esecutivamente il film grazie alla Amblin Entertainment. Jurassic World ha riavviato la saga di Jurassic Park inaugurata nel 1993 dal primo storico capitolo di Steven Spielberg, che ebbe due sequel: Il mondo perduto: Jurassic park (1997) e Jurassic Park III (2001), la cui regia venne affidata a Joe Johnston. Dopo parecchi anni, il franchise trovò nuova linfa nel 2015 con Jurassic World diretto da Colin Trevorrow, con i nuovi protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. La saga è proseguita nel 2018 con Jurassic World - Il regno distrutto e nel 2022 con Jurassic World - Il dominio, in cui è ritornato il cast originale.

La trattativa con Jonathan Bailey dovrebbe andare a buon fine, visto che l'interprete di Anthony Bridgerton sarà anche nel prossimo progetto Universal per il grande schermo, Wicked, nel quale vestirà i panni di Fiyero Tigelaar al fianco di Cynthia Erivo, Ariana Grande e Michelle Yeoh. L'attore britannico divenne noto nel 2011 per l'interpretazione di Leonardo da Vinci nella serie Leonardo e per la serie Me and Mrs. Jones per BBC.