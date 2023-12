Jurassic Park: il set LEGO che ricostruisce l’iconica scena del Brachiosauro è in sconto su Amazon

Esistono alcune sequenze e scene, del cinema contemporaneo e passato, che sono rimaste impresse a fuoco nell'immaginario mondiale fuori e dentro le pellicole, fra queste troviamo proprio quella del Brachiosauro nel primo Jurassic Park. Nella prima parte del suo leggendario film Steven Spielberg prepara il proprio pubblico a qualcosa in cui nessuno avrebbe mai creduto prima, abbracciando in questi sentimenti contrastanti anche i protagonisti invitati sull'Isla Nublar per un sopralluogo che pare più irrealistico che mai. A un certo punto, però, tutto cambia all'improvviso, con l'irruzione sul grande schermo di un qualcosa che gli spettatori di tutte le età non hanno mai del tutto dimenticato.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, il set LEGO che ricostruisce l'iconica scena del Brachiosauro in Jurassic Park è attualmente in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile recuperarlo a 72,99€, con uno sconto del 14% sul prezzo segnato in precedenza. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere maggiori informazioni sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un set LEGO di Jurassic Park iconico

Su Amazon il set LEGO Jurassic Park della scena con il Brachiosauro viene così descritto e introdotto: "Ricrea una delle scene più classiche di Jurassic Park con il set La Scoperta del Brachiosauro, che include una jeep Wrangler giocattolo, un albero e il dinosauro LEGO snodabile. Questo, che celebra il 30° anniversario del film, include le minifigure LEGO degli iconici personaggi del dottor Alan Grant, della dottoressa Ellie Sattler e di John Hammond".

Se anche voi siete fan intramontabili di Jurassic Park, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un set come questo. Contando 512 pezzi e mattoncini, potrebbe trattarsi sia di un elemento da collezione irrinunciabile, che di un'idea regalo fuori dal comune.