Jurassic Park III, stasera su Italia 1: trama e cast del terzo capitolo del franchise

Stasera su Italia 1 va in onda Jurassic Park III: trama, cast e curiosità del secondo capitolo della saga creata da Steven Spielberg

Per il terzo sabato consecutivo Italia 1 ci riporta nel mondo dei dinosauri, stasera 22 aprile, in prima serata, va in onda Jurassic Park III. La pellicola è diretta da Joe Johnston, la sceneggiatura è stata scritta da Peter Buchman e Alexander Payne, Jim Taylor. Trama, trailer curiosità e cast del lungometraggio.

Jurassic Park III: trama del film di Italia 1 del 22 aprile

Il famoso paleontologo Alan Grant (già conosciuto nel primo Jurassic Park) è in cerca di fondi per degli studi sui Velociraptor e sull'evoluzione della loro intelligenza.

Una scena di Jurassic Park III

L'occasione perfetta si presenta con il milionario Paul Kierby che in cambio di un tour su Isla Sorna gli offre un lauto assegno. Niente di pericoloso, se non che l'aereo che cui stanno viaggiando precipita sull'isola e i malcapitati si trovano imprigionati sull'isola.

Le curiosità di Jurassic Park III, il film in onda stasera su Italia 1

Jurassic Park III è stato distribuito in Italia il 31 Agosto 2001 grazie a UIP. Il film è stato in produzione per il periodo che va dal 30 Agosto 2000 a Gennaio 2001; le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Gli stati coinvolti sono stati la California, la Florida e lo Utah. La paludosa giungla dell'isola di Sorna è stata ricreata nel più grande teatro di posa degli studi Universal.

Jurassic Park III: il dottor Grant e i raptor

Jurassic Park III ha introdotto nuove specie di dinosauri nella serie, tra cui il spinosauro, che è diventato uno dei più famosi del franchise. I progressi tecnologici hanno consentito al regista di usare per la prima volta e contemporaneamente gli animali creati al computer dalla ILM e quelli animati elettronicamente da Stan Wilson.

Sam Neill in una scena di Jurassic Park III

Qui trovate la nostra recensione di Jurassic Park III. Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Jurassic Park III: Interpreti e personaggi di Jurassic Park III