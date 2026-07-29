Jumanji: Open World, il trailer dell'ultimo capitolo scatena i fan: «Sarà un blockbuster di Natale»

È stato pubblicato il nuovo trailer di Jumanji: Open World, capitolo conclusivo della saga reboot con Dwayne Johnson. Le prime immagini hanno entusiasmato i fan sui social per quella che promette di essere l'ultima avventura nel mondo di Jumanji.

L'ultima partita di Jumanji sta per cominciare. Dwayne Johnson ha condiviso il nuovo trailer di Jumanji: Open World, quinto e ultimo capitolo della saga cinematografica, annunciando l'inizio del conto alla rovescia verso l'uscita nelle sale. Il film arriverà esclusivamente al cinema il giorno di Natale, segnando la conclusione del ciclo iniziato con Jumanji: Benvenuti nella giungla e proseguito con Jumanji: The Next Level.

Dwayne Johnson: "Un'ultima partita"

A condividere il trailer è stato lo stesso Dwayne Johnson attraverso i suoi canali social. "Un'ultima partita. Il conto alla rovescia finale è iniziato." L'attore ha confermato che il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche il 25 dicembre, puntando a diventare uno degli eventi natalizi della stagione.

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Le nuove immagini hanno rapidamente acceso l'entusiasmo della community. Sui social, molti spettatori hanno espresso il desiderio di rivedere il gruppo protagonista per un'ultima avventura. "Adoro il modo in cui recitate tutti." Un altro commento recita: "Sarà incredibile! Non vedo l'ora." C'è anche chi considera ormai Jumanji una delle saghe più riuscite dedicate al pubblico familiare. "È uno dei franchise d'intrattenimento per famiglie più divertenti degli ultimi anni."

Jumanji: Open World riporta sullo schermo i protagonisti che hanno rilanciato il franchise. Accanto a Dwayne Johnson tornano infatti Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Rientrano inoltre Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner e Ser'Darius Blain, insieme a Nick Jonas, Danny DeVito, Rhys Darby e Bebe Neuwirth.

Tra le novità del cast spicca invece Awkwafina, che interpreterà il nuovo personaggio Ming Fleetfoot. Completano il cast Brittany O'Grady, Burn Gorman, Nasim Pedrad e Lamorne Morris.

Jake Kasdan chiude la trilogia reboot

Alla regia torna Jake Kasdan, che firma anche la sceneggiatura insieme a Jeff Pinkner e Scott Rosenberg. Il film rappresenta il capitolo conclusivo del percorso iniziato con il reboot del 2017 e dovrebbe mettere la parola fine alla storia dei personaggi interpretati da Johnson e compagni.

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Le riprese principali si sono svolte a Los Angeles tra novembre 2025 e marzo 2026. Inizialmente Sony aveva fissato il debutto del film per l'11 dicembre, ma ha successivamente scelto di posticiparlo al 25 dicembre.

La decisione sarebbe stata presa per evitare la concorrenza diretta con due dei maggiori blockbuster dell'anno, Avengers: Doomsday e Dune: Part Three, lasciando così a Jumanji: Open World uno spazio più favorevole durante le festività natalizie.

Con il ritorno del cast storico, un trailer che punta su azione, umorismo e creature spettacolari e la promessa di un'ultima grande avventura, Jumanji: Open World si prepara a salutare il pubblico riportandolo ancora una volta all'interno del gioco più pericoloso del cinema.