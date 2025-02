Juliette Binoche è la Presidente della giuria internazionale del Cannes Film Festival 2025

Sarà Juliette Binoche la Presidente della giuria del Festival di Cannes, che celebrerà la 78 edizione il prossimo maggio. Binoche succederà a Greta Gerwig, che ha rivestito il compito lo scorso anno, segnando la seconda volta nella storia di Cannes che la giuria sarà presieduta da una donna per due anni consecutivi.

Una delle artiste francesi più apprezzate in tutto il mondo, Juliette Binoche vanta una ricchissima carriera internazionale, avendo lavoratoautori di tutto il mondo tra cui Michael Haneke, David Cronenberg, Anthony Minghella, Abel Ferrara, Abbas Kiarostami, Olivier Assayas, Leos Carax, Claire Denis, Amos Gitaï, Naomi Kawase, Hirokazu Kore-eda, Krzysztof Kieślowski, Louis Malle e Hou Hsiao-hsien.

Il suo lavoro è stato celebrato con decine di premi, tra cui il premio come migliore attrice non protagonista agli Oscar per il suo ruolo ne Il paziente inglese nel 1997, e come migliore attrice al Festival di Cannes per la sua interpretazione in Copia conforme di Abbas Kiarostami nel 2010.

A 40 anni esatti dalla sua prima apparizione sulla Croisette, sarà lei a presiedere la giuria del 78esimo Festival di Cannes, che sabato 24 maggio assegnerà la Palma d'oro.

La dichiarazione di Juliette Binoche

Juliette Binoche al 58° Festival di Cannes

"Non vedo l'ora di condividere queste esperienze di vita con i membri della giuria e con il pubblico" così ha commentato Binoche la notizia. "Nel 1985 salii per la prima volta la scalinata con l'entusiasmo e l'incertezza di una giovane attrice. Non avrei mai immaginato di ritornare 40 anni dopo nel ruolo onorario di Presidente della Giuria. Apprezzo il privilegio, la responsabilità e l'assoluto bisogno di umiltà".

La carriera di Juliette Binoche, che abbraccia più di 40 anni e oltre 70 film, è iniziata quando ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in Rendez-vous di André Téchiné, film presentato in anteprima a Cannes nel 1985.

Nel 2023 l'attrice ha fatto ritorno come ospite sulla Croisette con Il gusto delle cose di Trần Anh Hùng, che ha vinto il premio per la miglior regia.

La 78esima edizione del Festival di Cannes si svolgerà dal 13 al 24 maggio.