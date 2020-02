Julie Walters: "Ho avuto un tumore, sarò più selettiva nella scelta dei film"

Dopo una lunga pausa, Julie Walters tornerà a lavoro dopo il tumore all'intestino che l'ha tenuta lontana dai suoi progetti cinematografici e televisivi, ma il rientro in scena avverrà seguendo le sue nuove necessità. La battaglia contro la malattia ha rivoluzionato completamente la prospettiva di Walters e l'ha costretta a riorganizzare la propria vita su nuovi ritmi.

Julie Walters in una scena del film film In viaggio con Evie - Driving Lessons

A BBC, la star di Harry Potter e Billy Elliot rivela di aver avuto la diagnosi nel 2017. Si trattava di un tumore all'intestino al terzo stadio, e lo shock iniziale fu devastante. Con il supporto dei medici, l'attrice è riuscita a concentrarsi sulla positività, è stata operata e ha affrontato la chemioterapia. Il trattamento ha dato i suoi frutti e la malattia è fortunatamente stata debellata. Tornata alla normalità, Walters ha ripreso in mano anche la propria carriera, ma non come è sempre stata.

L'esperienza ha influito molto sulle priorità di Julie Walters, che nel periodo della diagnosi aveva in programma due grosse produzioni televisive e due film. Il pensiero di non essere costretta a portare a termine i progetti è stato per l'attrice un grosso sollievo. Infatti, anche dopo il successo delle sue terapie, Walters non ha intenzione di tornare alle vecchie abitudini.

Le recenti dichiarazioni rivelano proprio la volonta di Julie Walters di prendersi del tempo per la sua vita privata, limitando i lavori con una selezione accurata: "Dovrà essere qualcosa in cui mi sento veramente coinvolta. Non sto dicendo che non reciterò mai più, ma certamente non penso di poter tornare a sei giorni a settimana, dalle cinque del mattino alle sette di sera." La scelta dei futuri progetti dell'attrice britannica sarà quindi decisamente più ristretta, come è comprensibile dopo il duro periodo che ha appena affrontato.