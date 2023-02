Julie Walters, la Molly Weasley di Harry Potter, lascia Truelove per motivi di salute

Julie Walters, celebre per il ruolo di Molly Weasley nella saga di Harry Potter, ha abbandonato la serie Truelove di Channel 4 per motivi di salute. Il suo posto sarà preso da Lindsay Duncan.

I creatori di Truelove, Charlie Covell (The End of The F***ing World) e Iain Weatherby (Humans), hanno dichiarato di essere "rattristati" per la perdita della Walters, ma "con la sua benedizione, Lindsay si è unita a noi e siamo entrambi grandi ammiratori".

Le riprese riprenderanno a Bristol alla fine di quest'anno, circa nove mesi dopo che il dramma era stato sospeso a causa di un forte dolore alla schiena della Walters. Tutti i membri del cast, compreso Peters, hanno accettato di tornare.

"Julie ha deciso di ritirarsi per concentrarsi sul suo recupero e sulla sua guarigione, e quindi non tornerà nel ruolo di Phil. Appoggiamo con tutto il cuore la sua decisione e tutto il cast, la troupe e il team di produzione le augurano il meglio e una pronta guarigione. Siamo lieti che Lindsay Duncan subentri nel ruolo di Phil. Non vediamo l'ora di vedere cosa porterà a questo personaggio complesso e accattivante quando riprenderemo le riprese nel corso dell'anno".

Julie Walters: "Ho avuto un tumore, sarò più selettiva nella scelta dei film"

Truelove è stato il primo ruolo da attrice della Walters dopo sei anni. Nel 2018 le era stato diagnosticato un cancro all'intestino e aveva dichiarato che la recitazione ne era in parte stata la causa.