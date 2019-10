Julie Andrews: "Ho evitato molestie a Hollywood perché temevano mio marito Blake Edwards"

Julie Andrews svela di aver evitato le molestie sessuali a Hollywood perché gli uomini temevano il marito Blake Edwards. L'attrice 84enne ha confermato di conoscere bene il sottobosco hollywoodiano, ma aggiunge di essersi salvata dalle molestie maschili perché il marito era temuto.

Julie Andrews in una scena del film Mary Poppins ( 1964 )

Julie Andrews e il regista Blake Edwards sono stati sposati dal 1969 fino alla morte del cineasta, avvenuta nel 2010 all'età di 88 anni. L'attrice inglese ha dichiarato:

"Capisco il Movimento #MeToo molto bene. E' uno sviluppo importante della situazione e dovrebbe trovare riconoscimento. Un sacco di cose che venivano fatte in passato non erano note, ma oggi le cose devono cambiare. Sono stata fortunata a non aver ricevuto molestie sessuali nell'industria, perché ero sposata a Blake, che era rispettato e non credo che le persone volessero darmi fastidio. Ho cominciato a lavorare con lui molto presto, così non ho dovuto fare i conti con le molestie. Detto questo, sono a favore del'equo compenso e del rispetto per le donne, tutti punti che il movimento #MeToo sostiene e credo che alla fine otterrà i risultati per cui lotta. sta succedendo!."

Parlando dell'incontro con Blake Edwards, con cui ha avuto cinque figli, l'interprete di Mary Poppins e Victor Victoria ricorda:

"Blake era l'uomo più carismatico e interessante che potessi incontrare. Era incredibilmente divertente e aveva un senso dell'humor cupo che adoravo. Ma aveva anche una personalità che tendeva alla depressione e attraversava momenti difficili. Lo conoscevo molto bene, e lui mi conosceva molto bene. Siamo stati sposati 41 anni prima che morisse, ma aveva quei momenti orribili di depressione che negli anni sono aumentati".