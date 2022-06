Bridgerton: Julie Andrews svela che non ha mai incontrato il cast

Nel cast della serie Bridgerton c'è anche l'attrice Julie Andrews che dà voce a Lady Whitsledown, narrando gli eventi raccontati nelle puntate.

Nelle prime due stagioni dello show prodotto da Shonda Rhimes l'attrice ha infatti accompagnato gli spettatori come voce narrante interpretando i commenti taglienti sulla società britannica e sugli intrighi sentimentali in corso.

In una recente intervista, Julie Andrews ha però svelato che non ha mai avuto modo di incontrare i protagonisti della serie Bridgerton.

L'amata interprete di Mary Poppins, durante un'apparizione al Today show, ha dichiarato: "La showrunner Shonda Rhimes e l'intero gruppo... Sono fantastici. Lavorare per la serie è una gioia e sono elettrizzata che me l'abbiano chiesto. Ma non li ho mai incontrati di persona".

Julie ha quindi sottolineato: "Ovviamente li vedo alle volte nello show. Ma io realizzo le mei registrazioni molto, molto lontano da loro".

Le riprese di Bridgerton, che tornerà prossimamente sugli schermi con una terza stagione che metterà al centro la storia tra Penelope e Colin, si svolgono infatti a Londra, ma Andrews vive ormai da molto tempo a Long Island, New York.

Julie Andrews non sembra destinata ad apparire nella serie tratta dai romanzi di Julia Quinn, ma Bridgerton ha riservato spesso delle sorprese e sarà interessante scoprire se in futuro la star avrà un cameo sugli schermi.