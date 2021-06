Julianne Moore e Natalie Portman star di May December, diretto da Todd Haynes

Julianne Moore e Natalie Portman saranno le protagoniste di May December, il nuovo film diretto da Todd Haynes.

Le riprese dell'atteso progetto, che verrà presentato ai potenziali investitori al Mercato di Cannes, inizieranno nel 2022.

La sceneggiatura di May December è stata firmata da Samy Burch, che ha firmato la storia originale in collaborazione con Alex Mechanik.

La sinossi ufficiali anticipa: "Venti anni fa dopo che la loro famosa storia d'amore ha attirato l'attenzione della nazione con le storie pubblicate sui tabloid, Gracie Atherton-Yu e suo marito Joe (che è più giovane di lei di 23 anni) si ritrovano alle prese con i loro figli gemelli che stanno per diplomarsi al liceo. Quando l'attrice di Hollywood Elizabeth Berry arriva a trascorrere del tempo con la famiglia per capire meglio Gracie, che interpreterà in un film, le dinamiche della famiglia vanno in mille pezzi a causa della pressione causata da uno sguardo esterno. Joe, che non ha mai elaborato quello che è accaduto nella sua giovinezza, inizia ad affrontare la realtà della sua vita a 36 anni e con dei figli che stanno già partendo per il college".

La descrizione del progetto prosegue anticipando: "Mentre Elizabeth e Gracie si studiano a vicenda, le somiglianze e le differenze tra le due donne iniziano ad avere alti e bassi. May December, ambientata nella città di Camden, in Maine, è un'esplorazione della verità, della narrazione e delle difficoltà (o dell'impossibilità) nel capire totalmente un'altra persona".

Julianne Moore e Natalie Portman saranno le due protagoniste del film diretto da Todd Haynes che collaborerà nuovamente con la star con cui ha realizzato Safe, Lontano dal paradiso e La stanza delle meraviglie.