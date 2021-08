Julia Roberts: vacanza ad Amalfi in compagnia del marito e dei figli (FOTO)

Julia Roberts è stata fotografata in vacanza ad Amalfi a bordo di uno yacht di lusso in compagnia del marito. La coppia è in compagnia dei suoi tre figli

Julia Roberts è stata fotografata a bordo di uno yacht ormeggiato lungo la Costiera Amalfitana. La protagonista del celebre Notting Hill è in vacanza ad Amalfi in compagnia del marito, Danny Moder, e dei tre figli, Hazel, Phinnaeus ed Henry.

L'attrice in vacanza lungo la Costiera Amalfitana è stata fotografata mentre indossava una canotta viola e un paio di mini shorts in denim. Dall'aspetto casual e cool, Julia Roberts è in compagnia di suo marito, Danny Moder, e dei tre figli della coppia, Hazel e Phinnaeus.

L'allegra famigliola ne ha approfittato per fare un tuffo in acqua e per passeggiare tra le vie di Amalfi. Il gruppo si è anche reso protagonista di una serie di escursioni e, a bordo dei canotti, si è dissetato con bevande fresche.

Julia Roberts e Danny Moder si sono conosciuti nel 2000 sul set di The Mexican. Lei era la protagonista del film, mentre lui lavorava come cameraman. I due si sono sposati il 4 luglio 2002 e, esattamente un mese fa, hanno celebrato il loro 19esimo anniversario di matrimonio.

In quella occasione, la ex fidanzatina d'America ha condiviso un selfie sul suo profilo Instagram e ha scritto: "19 anni insieme ed è come aver appena iniziato".

Ancora più romantico si è rivelato essere Danny Moder che, il 5 luglio, ha postato una foto risalente ai primi tempi del loro rapporto e ha scritto: "Oggi iniziamo il nostro 20esimo anno di matrimonio. Questa foto è stata scatta su una strada polverosa quando avevo appena iniziato a pensare di innamorarmi di questa bellissima ragazza un giorno alla volta. Un bellissimo giorno alla volta...".