Julia Roberts tornerà in tv con la serie Charlotte Walsh Likes to Win?

Julia Roberts potrebbe essere nuovamente protagonista di una serie tv: la star starebbe valutando l'ipotesi di recitare nel ruolo della protagonista dell'adattamento per il piccolo schermo del romanzo Charlotte Walsh Likes to Win.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Jo Piazza e racconta la storia di una donna che abbandona il suo lavoro in una società della Silicon Valley per intraprendere la carriera politica nella città della Pennsylvania in cui è cresciuta. Charlotte, nella sua scalata verso il Senato, dovrà però fare i conti con avversari determinati e pronti a compiere scorrettezze, giudizi molto duri da parte dei mezzi di comunicazione e problemi in famiglia. Le sue aspirazioni politiche, inoltre, potrebbero essere ostacolate da un segreto in grado di mettere a rischio tutto quello che ha costruito nel corso degli anni, come il rapporto con il marito e le tre figlie.

Julia Roberts sarà coinvolta come produttrice e starebbe valutando l'ipotesi di accettare la parte principale, continuando la propria collaborazione con Amazon dopo il successo di Homecoming, rinnovato per una seconda stagione che non avrà però come protagonista l'attrice premio Oscar.

La sceneggiatura della nuova serie limitata sarà firmata da Jon Robin Baitz, finalista per due volte del premio Pulitzer e che ha portato al successo lo show Brothers and Sisters e la miniserie The Slap.