Julia Roberts: "Anche se i mariti sostengono Trump, le donne possono votare ciò che vogliono"

Julia Roberts è soltanto l'ultima celebrità che ha deciso di sostenere pubblicamente la candidatura di Kamala Harris alle elezioni presidenziali americane che si svolgeranno tra qualche giorno. L'attrice è la voce narrante del nuovo video della campagna presidenziale democratica.

La clip è stata creata dal gruppo evangelico progressista Vote Common Good e nell'annuncio, Roberts ricorda alle donne che il loro voto è una scelta personale, indipendentemente da come votino i loro mariti o altre persone. In una scena, una donna vota per Harris anche se suo marito sembra propendere per Trump.

Decisioni personali

"Nell'unico luogo in America dove le donne hanno ancora il diritto di scegliere, puoi votare come vuoi e nessuno lo saprà mai" afferma Roberts. Nella sequenza, la donna appena uscita dalla cabina elettorale dopo aver votato Harris incrocia il marito che le chiede se ha fatto la scelta giusta e lei risponde affermativamente prima di scambiare uno sguardo d'intesa con l'amica.

"Ricordate che ciò che succede nella cabina elettorale, rimane nella cabina elettorale" prosegue Roberts. Vote Common Good si propone come alternativa per gli elettori evangelici e cattolici educati a crescere come elettori repubblicani, indipendentemente dalle loro posizioni politiche.

Un'alternativa

"Negli ultimi anni, una percentuale significativa di questi elettori ha visto il partito repubblicano rinunciare all'impegno per il bene comune, sostenendo movimenti politici e sociali radicati nel nazionalismo bianco, in una visione distorta di America First e in pratiche di divisione" spiega il gruppo.

"Ciò è stato messo in evidenza dall'insurrezione e dall'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021, e dalla continua diffusione della 'grande menzogna' sull'esito delle elezioni presidenziali del 2020. Il comportamento di molti repubblicani eletti rende difficile continuare a sostenerli. Sono aperti a prendere le distanze dai repubblicani per perseguire il bene comune". Julia Roberts è da anni una sostenitrice dei Democratici.