Julia Roberts: "La mia prossima commedia romantica con George Clooney probabilmente sarà terribile"

Julia Roberts ha confessato che la sua prossima commedia romantica con George Clooney probabilmente sarà terribile: 'Sono felice che il mio addetto stampa sia su un aereo in questo momento'.

Julia Roberts ha dichiarato che la sua prossima commedia romantica con George Clooney, intitolata Ticket to Paradise, "probabilmente sarà terribile". Il film, che debutterà nelle sale ad ottobre, vede la Roberts e Clooney recitare fianco a fianco per la prima volta dal film del 2016 chiamato Money Monster.

"Cristo. Sapevo che sarebbe venuto fuori", ha detto la Roberts a proposito della pellicola durante un'intervista con Ramin Setoodeh di Variety al festival di Cannes. "Guarda, la vera recitazione avviene ora. Sei pronto?" Dopo aver sorriso sarcasticamente Julia ha affermato: "George, non è fantastico!?"

"È una commedia romantica", ha continuato l'attrice. "George interpreta il mio ex marito. Penso che sia molto divertente e che George sia semplicemente esilarante, probabilmente sarà terribile perché c'è troppo potenziale... chi lo sa, magari il film imploderà da solo."

"Penso che dovrebbe essere la pubblicità del film: 'Probabilmente sarà terribile'", ha scherzato Julia Roberts. "Sono così felice che il mio addetto stampa sia su un aereo in questo momento." In Ticket to Paradise, le star interpretano una coppia divorziata che deve riunirsi controvoglia al fine di impedire alla figlia di sposarsi con un uomo di Bali.