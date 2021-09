Julia Roberts ha assicurato il suo sorriso per una cifra vertiginosa: ecco quanto

Julia Roberts, oltre che per le sue incredibili capacità recitative e per la sua bellezza, è famosa per una meravigliosa caratteristica piuttosto particolare: non si tratta dei suoi fluenti capelli rossi o delle sue lunghe gambe, bensì del suo sorriso smagliante che l'attrice ha deciso di assicurare per ben 30 milioni di dollari.

Wallpaper di Julia Roberts

Julia incarna sicuramente il modo di dire: "un sorriso che illumina la stanza" e quando si possiede un tratto così prezioso è necessario proteggerlo. Ed è proprio quello che ha fatto la Roberts: il suo iconico sorriso è coperto da un'enorme polizza assicurativa multimilionaria.

Trenta milioni di dollari sembrano una cifra irragionevole inizialmente, perché mai qualcuno dovrebbe spendere una tale fortuna per assicurare una parte del proprio corpo? Per le persone comuni è così ma, in realtà, a Hollywood è una vera e propria prassi: Julia è solo una delle tante celebrità che stanno proteggendo le proprie caratteristiche vincenti con delle impressionanti polizze assicurative.

Wallpaper di Julia Roberts

Facciamo qualche esempio: le gambe di Mariah Carey una volta erano assicurate per 1 miliardo di dollari. La star del calcio Cristiano Ronaldo ha una colossale polizza di 144 milioni di dollari sulle poderose gambe. Il suo collega, David Beckham, lo segue con l'incredibile cifra di 70 milioni di dollari.

Le celebrità femminili, inoltre, non badano a spese quando si tratta del loro seno o del loro fondoschiena: le natiche di Jennifer Lopez valgono 27 milioni di dollari, mentre Kylie Minogue ha assicurato le sue per 5 milioni di dollari. Per quanto riguarda la parte superiore del corpo Madonna è in testa al gruppo, avendo assicurato il suo seno per ben 2 milioni di dollari.