Julia Louis-Dreyfus star del film Tuesday

Julia Louis-Dreyfus sarà la protagonista del film Tuesday, opera prima alla regia di Daina O.Pusic.

Il progetto, che verrà prodotto da A24, riporterà sul grande schermo la star di Veep, recentemente apparsa nella serie Marvel The Falcon and the Winter Soldier.

Julia Louis-Dreyfus agli Emmy 2015

Tuesday viene descritto come una storia in stile favola sul rapporto tra madre e figlia, ma la trama è attualmente avvolta dal mistero.

L'attrice Julia Louis-Dreyfus sarà affiancata nel cast da Lola Petticrew che avrà il ruolo della figlia, e tra gli interpreti ci sarà anche Arinzé Kene.

Daina O. Pusic è una sceneggiatrice di origine croata che vive a Londra e ha debuttato nel 2015 con il cortometraggio The Beast, presentato in oltre 30 festival cinematografici. Successivamente la filmmaker ha firmato il corto Rhonna & Donna, presentato nel 2016 a Telluride e vincitore di numerosi riconoscimenti.

Dreyfus ha debuttato a sorpresa nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, mostrando il personaggio mentre aiuta John Walker dopo le azioni violente e controverse compiute mentre aveva l'incarico di Captain America. Il personaggio dovrebbe ritornare prossimamente nei futuri tasselli dell'universo cinematografico e televisivo tratto dai fumetti.