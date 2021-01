Julia Child: la vita dell'iconica chef diventa una serie tv

La vita di Julia Child sarà alla base di una nuova serie tv che verrà prodotta per HBO Max.

Il progetto si ispirerà anche al famoso programma televisivo The French Chef che ha dato il via a un nuovo modo di mostrare il cibo e le ricette sul piccolo schermo.

La nuova serie drammatica si intitolerà semplicemente Julia e nel ruolo dell'icona televisiva ci sarà l'attrice Sarah Lancashire. Il progetto prodotto da Chris Keyser, che ne sarà anche lo showrunner, sarà composto da otto puntate.

Tra gli interpreti ci saranno inoltre David Hyde Pierce, Brittany Bradford, Fran Kranz, Fiona Glascott, Bebe Neuwirth, Isabella Rossellini, e Jefferson Mays.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali della piattaforma di streaming, ha dichiarato: "Siamo così felici nell'aiutare a riportare l'incomparabile Julia Child sul piccolo schermo, quando ne abbiamo bisogno più che mai. Questo show offre uno sguardo alla sua vita, al suo matrimonio e alla sua innovativa carriera mentre trasformava il modo in cui parliamo di cibo, ed è un'assoluta delizia. Il nostro incredibile cast e il formidabile team creativo sono una ricetta verso il successo e non potremmo essere più entusiasti".

Nel team della produzione, curata da Lionsgate, ci sarà anche Todd Schulkin in veste di consulente per conto di The Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts.