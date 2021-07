Judy Greer e Brec Bassinger star del film LA Bound

Judy Greer e Brec Bassinger saranno le protagoniste del film LA Bound, un progetto indipendente che sarà scritto e diretto da Chris McGowan.

L'attrice ritornerà prossimamente sul grande schermo con Halloween Kills, il nuovo capitolo della saga horror che debutterà nelle sale nel mese di ottobre.

LA Bound racconterà la storia di una star del calcio in un liceo di provincia e che si trasferisce a Los Angeles per provare a intraprendere una carriera nella recitazione come omaggio alla passione della sorella, che è morta, per l'arte.

Judy Greer avrà la parte di Carol Berry e reciterà accanto a Brec Bassinger, la protagonista della serie Stargirl che tornerà nei prossimi mesi sugli schermi di The CW con gli episodi inediti.

Oltre a Halloween Kills, prossimamente Judy apparirà sugli schermi, questa volta televisivi, con la serie The First Lady, progetto per Showtime, che avrà come protagoniste anche Michelle Pfeiffer e Viola Davis.