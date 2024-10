Jude Law e Nicholas Hoult si affrontano nel trailer del thriller The Order

Vertical Entertainment ha condiviso il trailer del thriller The Order, con sar Jude Law e Nicholas Hoult, in arrivo nelle sale americane il 6 dicembre.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e porta gli spettatori al centro di un duro scontro tra le autorità e un gruppo di suprematisti bianchi.

Cosa racconterà The Order

La storia è ambientata negli anni '80, nell'area del Pacific Northwest. Jude Law in The Order ha la parte dell'agente dell'FBI Terry Husk, che si convince che alcune violente e sanguinose rapine in banca e alcuni crimini siano legati a un gruppo di suprematisti bianchi guidati da Bob Mathews, parte affidata a Nicholas Hoult, che vuole usare i soldi per finanziare degli attacchi terroristici contro il governo statunitense.

Il film, ispirato a una storia vera, è diretto da Justin Kurzel, mentre la sceneggiatura è firmata da Zach Baylin, già autore di King Richard.

Il lavoro compiuto sul set da Nicholas Hoult

Il cast di The Order, di cui potete leggere la nostra recensione, è composto inoltre da Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Odessa Young, Sebastian Pigott, George Tchortov, Victor Slezak e Marc Maron also star.

Law e Kurzel sono parte del team di produttori insieme a Bryan Haas e Stuart Ford.

Gli eventi che hanno ispirato la storia raccontata sul grande schermo si sono svolti nel 1989 e sono stati raccontati in The Silent Brotherood, scritto da Kevin Flynn e Gary Gerhardt.

Hoult ha raccontato, presentando il film alla stampa, che non ha parlato o interagito con Law per settimane sul set, in modo da poter rappresentare nel migliore dei modi la distanza esistente tra i loro due personaggi.