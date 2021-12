Jovanotti: "Sono positivo al Covid, per fortuna sono vaccinato"

Jovanotti, con alcuni video condivisi sui social, ha annunciato di essere positivo al Covid-19, rassicurando però successivamente i fan sul suo stato di salute.

Il cantautore ha inoltre parlato di una situazione analoga che sta affrontando il suo amico Nicola Savino, che si è sottoposto ai test per fare chiarezza sulla sua positività.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha spiegato su TikTok: "Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Natale è passato e passerà anche il virus, dai". L'artista ha poi aggiunto in un successivo video che si tratta di un'influenza, "ma di quelle toste", e che stava affrontando "mal di gola pazzesco, male di muscoli, tutto".

Jovanotti oggi su Instagram ha salutato tutti i suoi fan ringraziandoli per la solidarietà aggiungendo: "Molto probabilmente, essendo vaccinato, si è manifestato in forma leggera: aggressiva il primo giorno, ieri avevo la febbre a 38 e molti dolori, oggi sto meglio, la febbre è scesa...". Il cantante ha inviato un abbraccio a tutti, seppur virtuale, ricordando chi è nella sua stessa situazione e chi deve invece fare i conti con le conseguenze del Covid-19.

Su TikTok Lorenzo aveva inoltre parlato dell'efficacia dei test: "Non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci, nonostante tutte le precauzioni. Mi ha chiamato Savino e mi ha detto: 'Stamattina ero negativo poi mi sono fatto il molecolare e sono positivo'".

Jovanotti non sembra aver comunque essersi perso d'animo e ha deciso di trascorrere il tempo libero a casa guardando su Netflix il film Don't Look up, diretto da Adam McKay, suggerendone la visione ai propri follower su Instagram.