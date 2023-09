Journey to Bethlehem: il trailer del musical sulla nascita di Gesù mostra Antonio Banderas nel ruolo di Erode

Il 10 novembre arriverà nelle sale americane il film musical Journey to Bethlehem e il trailer mostra Antonio Banderas in versione villain.

Il 10 novembre arriverà nelle sale americane il film musical Journey to Bethlehem, in cui si racconta la storia della nascità di Gesù, e il trailer mostra Antonio Banderas nel ruolo di Erode.

Il video offre un piccolo assaggio delle canzoni ideate per il progetto che segna il debutto alla regia di Adam Anders, produttore musicale della serie Glee.

I dettagli del progetto

Journey to Bethlehem racconterà in modo nuovo la storia di Maria e Giuseppe, ruoli affidati a Fiona Palomo e Milo Manheim.

Nel cast, oltre ad Antonio Banderas, ci saranno anche Stephanie Gil, Rizwan Manji, Geno Segers, Omid Djalili, Joel Smallbone e Lecrae.

Adam Anders ha firmato la sceneggiatura insieme a Peter Barsocchini, ideando inoltre le musiche in collaborazione con Nikki Anfers e Peer Astrom.

Da Mamma mia! a Moulin Rouge!, la rinascita del musical negli anni 2000

Il filmmaker ha dichiarato: "Ho sognato di creare un musical natalizio per anni e vederlo prendere vita con un incredibile cast ha superato ogni aspettativa. Non potremmo essere più entusiasi per questo film che sarà un classico nei prossimi anni".