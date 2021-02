Joss Whedon: James Marsters sostiene le accuse all'autore di Buffy

Dal momento in cui numerosi attori di Buffy - L'ammazzavampiri hanno trovato il coraggio di accusare pesantemente Joss Whedon e raccontare storie personali su ricorrenti episodi di abusi psicologici, tanti altri colleghi di set si sono uniti per supportarli. In modo particolare, ad aver fatto sentire la loro voce sono stati James Marsters e Marti Noxon. Il primo ha interpretato il ruolo di Spike in Buffy e in Angel ed è stato immediatamente seguito da James Leary, Clare Kramer e dalla sceneggiatrice e produttrice Marti Noxon.

Joss Whedon alla reunion di Firefly al Comic-Con 2012 per il decimo anniversario della serie

Il personaggio di Spike è stato interpretato in Buffy - L'ammazzavampiri da James Marsters, che è apparso anche in Angel. L'attore, che ha dato vita a uno dei personaggi più amati della serie, si è espresso sulla vicenda Joss Whedon e ha dichiarato su Twitter: "Sono fiero e grato di aver interpretato la parte di Spike. Nonostante questo, il set di Buffy non è mai stato semplice da vivere. Non tollero mai alcun tipo di abuso. Per questo motivo mi sento di appoggiare incondizionatamente le dichiarazioni di alcuni membri del cast. Mando loro tutto il mio affetto".

Come riportato da CBR, a sua volta, anche Marti Noxon, tra gli sceneggiatori e i produttori principali della serie, ha fornito il suo supporto morale e, attraverso il suo profilo Twitter, ha affermato: "Voglio supportare tutte le donne che hanno recitato sul set di Buffy. Sono fiere che stiano riuscendo a raccontare le loro storie. Ascoltarle è una necessità. Comprendo totalmente i sentimenti di Charisma, Amber, Michelle e di tutte le altre donne che hanno fatto importanti rivelazioni. Recentemente, io e Kater Gordon abbiamo scritto alcune idee sulle modalità attraverso cui rendere i set luoghi in cui coltivare il rispetto verso gli altri".

Infine, anche Clare Kramer e James C. Leary sono intervenuti sulla vicenda. La prima ha sostenuto Charisma Carpenter e Ray Fisher e ha scritto che servirebbe un reset all'industria di Hollywood.

Il secondo si è detto stupito dal coraggio di queste intrepide donne e ha affermato che, sebbene non abbia mai fatto esperienza di alcun abuso psicologico e morale, ha sentito raccontare più di un episodio del genere da un notevole novero di persone.

Recentemente, Joss Whedon ha subito una serie di accuse di comportamenti inappropriati sui set di Buffy - L'ammazzavampiri e di Justice League da parte di Charisma Carpenter, Amber Benson, Emma Caulfield, Michelle Trachtenberg, Sarah Michelle Gellar e Ray Fisher.