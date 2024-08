Josh Hartnett: "L'industria del cinema è molto dura con le donne, non avrà le mie figlie!"

Josh Hartnett vuole tenere al sicuro i suoi figli dalla dura vita di Hollywood, e per farlo ha rivelato come li sta crescendo durante l'infanzia

Josh Hartnett vuole proteggere i suoi figli dalle difficoltà del lavoro di attore a Hollywood. Padre di quattro figli e protagonista del nuovo film di M. Nigh Shyamalan, Trap, l'attore ha raccontato a PEOPLE che lui e sua moglie, l'attrice britannica Tamsin Egerton, stanno crescendo intenzionalmente i loro figli lontano dai riflettori, vivendo una vita tranquilla nella campagna inglese.

Proprio lo stesso attore ha voluto specificare le loro intenzioni: "Non portiamo il lavoro a casa. Io devo andare a lavorare e loro sanno cosa faccio, ma non capiscono ancora bene tutto. Sono felice che non lo capiscano. Cercheremo di tenerli lontani il più possibile perché vogliamo che abbiano un'educazione normale".

Josh Hartnett: "Non incoraggerò i miei figli a seguire le mie orme!"

Josh Hartnett ha sottolineato diverse volte la volontà di non interferire nella vita dei suoi figli:

"Voglio dire, dovrei essere contento se loro volessero davvero diventare attori, ma non li incoraggerei! Non per semplificare troppo, ma penso che l'industria del cinema sia molto dura con le donne e non voglio che sia così per i miei figli. Aspettiamo sempre che la gente dica che va bene per noi fare il nostro lavoro".

"Se i miei figli volessero fare i registi, o se volessero fare i musicisti come fanno i Night, lo capirei. Sarebbe davvero bello. Vedere Shyamalan collaborare con Saleka sul set di Trap è stato davvero stimolante".

"Spero che un giorno, non so cosa vorranno fare i miei figli, ma spero di avere con loro lo stesso tipo di rapporto che mi permette di continuare a stargli vicino e a far parte della loro vita lavorativa quando cresceranno. Per ora spero che smettano di crescere così in fretta!"

Di cosa parla il prossimo film con Josh Hartnett, Trap?

In Trap, Hartnett lavora con lo scrittore e regista M. Night Shyamalan, la cui figlia, la cantante Saleka, ha un ruolo nel film come la pop star immaginaria Lady Raven. Un'altra delle tre figlie di Shyamalan, Ishana, è una regista che ha debuttato con il recente film The Watchers. Il film racconta di un padre e la figlia adolescente che assistono ad un concerto pop ma ben presto si rendono conto di essere al centro di un'oscura e sinistra vicenda.