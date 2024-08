Josh Hartnett si è immerso nello studio per recitare in Trap: "Ho scoperto diverse cose sui serial killer"

Josh Hartnett ha ritrovato un ruolo da protagonista in un film importante dopo parecchi anni nell'ultimo lavoro cinematografico di M. Night Shyamalan, Trap, uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 7 agosto.

Nel film, Hartnett interpreta un serial killer e proprio per immergersi maggiormente nel ruolo ha raccontato di aver studiato parecchio e di essersi informato sugli omicidi commessi da serial killer nel corso della storia.

Studiare da serial killer

L'ultimo anno di Josh Hartnett è stato particolarmente intenso, dopo la partecipazione a Oppenheimer di Christopher Nolan e la ritrovata attenzione mediatica grazie al ruolo in Trap. Intervistato dal magazine Hello, l'attore è tornato a parlare del suo personaggio.

Josh Hartnett e Ariel Donoghue in una scena di Trap

"Sì, il mio personaggio è fondamentalmente un serial killer. Non è un eroe anche se lo è per sua figlia e per chi gli sta intorno. È un sociopatico con un segreto molto, molto oscuro. Un segreto che improvvisamente rischia di rivelato quando porta sua figlia ad un concerto che, come si scopre in seguito, è una trappola per catturarlo. A quel punto farebbe di tutto per mantenere la propria copertura, per non essere catturato e per non essere smascherato per il serial killer che tutti stanno cercando".

Josh Hartnett è da sempre un fan di M. Night Shyamalan e ha dichiarato di aver accettato dopo aver letto la sceneggiatura e scoperto che la trama era ispirata a eventi realmente accaduti a Washington DC negli anni '80.

La lettura di un libro dal titolo The Psycopath Test gli ha permesso di scoprire che il 10% di noi ha tendenze sociopatiche e che anche i serial killer possono essere dei padri amorevoli. Ed essere un padre è chiaramente l'unica cosa in comune con il suo personaggio.

"È tutto molto al di fuori di qualsiasi cosa abbia mai sperimentato prima ma è questa la parte divertente dell'essere attore. Impari, ti adatti e cerchi di fare qualcosa di diverso per interpretare un personaggio il più lontano possibile da te stesso. Questa è la sfida" ha concluso l'attore.