Josephine: Ruth Negga sarà Josephine Baker nella miniserie ABC

Ruth Negga sarà la poliedrica Josephine Baker, ballerina, cantante, attrice, spia della resistenza francese e attivista per i diritti civili, in una miniserie ABC.

Josephine, firmata da Dee Harris-Lawrence, diretta dalla regista Millicent Shelton e prodotto dalla Springhill Company di LeBron James e Maverick Carter, seguirà l'esperienza di Josephine Baker come superstar internazionale e spia decorata della Seconda Guerra Mondiale.

Deadline ha annunciato la notizia della nuova produzione rivelando che Ruth Negga interpreterà e produrrà la miniserie descritta come "uno sguardo crudo e risoluto su quella forza della natura che era Josephine Baker, la più grande artista nera del suo tempo. Da superstar internazionale e spia decorata della seconda guerra mondiale ad attivista per i diritti civili e madre imperfetta, Josephine approfondisce il talento grezzo, la fluidità sessuale, le lotte e la vita audace di un'icona."

La carriera di Josephine Baker si aprì quando, a soli 15 anni, cominciò a calcare i palcoscenici. La Baker diventò la prima donna nera a recitare in un film di una major, nel 1927, il film muto Siren of the Tropics. All'età di 19 anni la cantante e attrice americana si trasferì in Francia rinunciando alla nazionalità USA per naturalizzarsi francese dopo aver sposato l'industriale Jean Lion nel 1937. Durante la Seconda Guerra Mondiale, collaborò con la resistenza francese e negli anni '50 e '60 combatté la segregazione razziale negli USA. Dopo aver fatto ritorno sulle scene nel 1973, la Baker morì di emorragia cerebrale il 12 aprile 1975 e fu sepolta con gli onori militari.

Di recente, Ruth Negga è stata ospite del Sundance Film Festival 2021 come co-star di Passing, debutto alla regia di Rebecca Hall che sarà distribuito prossimamente da Netflix.

