Josephine Baker sarà la prima donna nera a entrare nel Panthéon di Parigi

La ballerina, cantante e attrice entrata a far parte della Resistenza francese sarà trasferita nel mausoleo del Panthéon a novembre.

I resti di Josephine Baker, celebre ballerina, cantante e attrice franco-americana che collaborò con la Resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale, saranno trasferiti nel mausoleo del Panthéon a novembre. Questo farà della Baker, nata nel Missouri nel 1906 e sepolta a Monaco nel 1975, la prima donna nera a essere sepolta nel sacro monumento parigino.

Una foto di Josephine Baker

Questa scelta è frutto di una lunga campagna guidata da uno dei figli di Josephine Baker, che ha incontrato il Presidente Macron il 21 luglio. Jennifer Guesdon, una dei membri del comitato, ha dichiarato: "Quando il presidente ha detto di sì, è stata una grande gioia".

La famiglia Baker invocava l'ingresso dell'artista nel Pantheon dal 2013 con una petizione che ha raccolto circa 38.000 firme.

"Era un'artista, la prima star internazionale nera, una musa dei cubisti, una combattente della Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale nell'esercito francese, attiva al fianco di Martin Luther King nella lotta per i diritti civili", afferma la petizione.

Un altro membro del comitato, Pascal Bruckner, ha affermato che Baker "è il simbolo di una Francia che non è razzista, contrariamente a quanto affermano alcuni gruppi mediatici, nonché una vera antifascista".

La cerimonia si svolgerà il 30 novembre, data in cui Josephine Baker ha sposato Jean Lion, un francese, acquisendo la doppia cittadinanza.

Il Pantheon è un complesso commemorativo per grandi personaggi nazionali della storia francese del mondo della politica, della cultura e della scienza. Solo il presidente può scegliere di spostare i resti dei defunti nell'ex chiesa di Parigi, le cui grandi colonne e il tetto a cupola sono stati ispirati dal Pantheon di Roma. Delle 80 figure tumulate nel Pantheon, solo cinque sono donne, inclusa l'ultima recluta nel 2018, Simone Veil, ex ministro francese sopravvissuto all'Olocausto e che ha combattuto per il diritto all'aborto.