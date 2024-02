Joseph Quinn potrebbe far parte del cast del prossimo film di Alex Garland

Nel prossimo film di Alex Garland e Ray Mendoza potrebbe recitare anche Joseph Quinn, futuro protagonista di The Fantastic Four.

Joseph Quinn, star di Stranger Things e prossimamente nel cast di The Fantastic Four, sembra potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo progetto diretto da Ray Mendoza e Alex Garland.

Il lungometraggio sarà prodotto da A24 e non ha ancora un titolo ufficiale.

Il nuovo film

Garland e Mendoza hanno già collaborato in occasione di Civil War, il film in arrivo nelle sale americane il 12 aprile. I due registi sono inoltre autori della sceneggiatura.

Joseph Quinn sembra sia impegnato nelle trattative con la produzione per entrare nel cast, in cui è già presente anche Charles Melton.

The Fantastic Four, dagli anni '60 con amore: un casting stratosferico per un cinecomic pronto a sorprenderci

Attualmente non sono stati svelati i dettagli della trama o del ruolo che potrebbe avere la giovane star.

Quinn, dopo il successo con ottenuto con la sua interpretazione di Eddie Munson in Stranger Things, ha ottenuto la parte di Johnny Storm nel prossimo film della Marvel.

Prossimamente Quinn apparirà sul grande schermo in occasione del film A Quiet Place: Day One, in cui recita anche Lupita Nyong'o, e nel sequel del cult Il Gladiatore che avrà come star Paul Mescal.