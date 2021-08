Josée, la Tigre e i Pesci: il trailer italiano del film anime diretto da Kotaro Tamura

Anime Factory ha rilasciato il trailer italiano di Josée, la Tigre e i Pesci, nuovo film anime di Kotaro Tamura in arrivo nelle sale in un evento speciale di soli tre giorni, il 27-28-29 settembre 2021.

Tratto dal romanzo originale di Seiko Tanabe, il film racconta la storia di Tsuneo, uno studente universitario che lavora part-time. Un giorno s'imbatte in un'anziana signora intenta a spingere un'enorme carrozzina al cui interno c'è Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le gambe, che si fa chiamare Josèe come l'eroina di un romanzo di Françoise Sagan. Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere sempre più attratto da lei.

In concomitanza con l'uscita al cinema di Josée, la Tigre e i Pesci, Anime Factory ha annunciato un'altra iniziativa in collaborazione con J-Pop, uno dei principali editori di manga in Italia: la casa editrice pubblicherà infatti il romanzo e il manga omonimi a partire dagli stessi giorni di distribuzione nelle sale cinematografiche dell'opera di Tamura. Dallo schermo alla carta, e viceversa: J-Pop Manga porterà in Italia il romanzo originale di Seiko Tanabe da cui è tratto il film animato Josée, la Tigre e i Pesci, e il manga completo in due volumi raccolto in un box da collezione. Nel manga, il tratto sognante e dettagliato di Nao Enomoto traspone la storia originale in modo magistrale, creando un piccolo gioiello che saprà scaldare il cuore di tutti gli appassionati. Entrambi il romanzo e il cofanetto manga saranno disponibili in libreria, fumetteria e negli store online a partire dal 29 settembre.

Locandina di Josée, la Tigre e i Pesci

Realizzato dallo Studio Bones, celebre per molti titoli di successo come My Hero Academia e Fullmetal Alchemist, Josée, la Tigre e i Pesci è una storia di formazione che racconta la relazione tra Josée, un'artista disabile di talento e Tsuneo, un laureando in biologia marina, che si incontrano per caso e si scoprono attratti l'uno dall'altro. La storia è stata adattata e ambientata in tempi recenti, in modo che Josée e Tsuneo potessero rispecchiare al meglio le attuali generazioni, per rappresentare in maniera delicata e rispettosa tutte le persone che a causa della loro disabilità si muovono solo su una sedia a rotelle.

Josée, la Tigre e i Pesci è stato nominato come "Miglior film d'animazione" al Japan Academy Film Prize, è stato il film di apertura al Festival Internazionale del film d'animazione di Annecy e di chiusura del Festival internazionale del cinema di Busan.

Kôtarô Tamura fa il suo debutto alla regia cinematografica con una sceneggiatura scritta da Sayaka Kuwamura. Il disegnatore di manga Nao Emoto si è occupato dell'ideazione dei personaggi, mentre Haruko Iizuka ha curato character design e direzione generale delle animazioni. Le musiche del film sono di Evan Call e le canzoni di Eve.