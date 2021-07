Jordan Peele: svelato il titolo del suo nuovo film e il poster

Il nuovo film diretto da Jordan Peele ha ora un titolo ufficiale: Nope, come svelato dal poster dell'atteso progetto.

Jordan Peele è tornato alla regia e il suo nuovo film ha ora, grazie al poster ufficiale, un titolo: Nope.

L'immagine promozionale mostra una cittadina isolata tra colline e monti, mentre nel cielo c'è una nuvola enigmatica.

I protagonisti di Nope saranno Steven Yeun, Keke Palmer e Daniel Kaluuya che ritorna a recitare in un lungometraggio scritto, diretto e prodotto da Jordan Peele dopo il successo di Get Out - Scappa.

Attualmente non è stata rivelata la trama del film che arriverà nei cinema americani il 22 luglio 2022.

Peele aveva dichiarato parlando dei suoi prossimi progetti: "Ho altri quattro social thriller che voglio realizzare nel prossimo decennio. I mostri migliori e più spaventosi nel mondo sono esseri umani e ciò che siamo in grado di fare, specialmente quando insieme. Sto lavorando a queste premesse su questi diversi demoni sociali, questi mostri innatamente umani che sono legati a ciò a cui pensiamo e al modo in cui interagiamo, e ognuno dei miei film sarà su uno di questi demoni".