Jonnie Irwin sostiene di essere stato licenziato da A Place In The Sun dopo aver scoperto di avere un cancro

Nel raccontare la sua attuale situazione lavorativa, Jonnie Irwin ha rilasciato alcune forti dichiarazioni in merito al licenziamento da A Place In The Sun.

Sembra che la recente scoperta di avere un cancro in fase terminale, per Jonnie Irwin, un presentatore televisivo britannico, sia stata una delle ragioni alla base del suo licenziamento da A Place in the Sun, lo show di Channel 4.

Durante una recente intervista con The Sun, Irwin ha affermato che il suo precedente produttore televisivo lo avrebbe tagliato fuori, come presentatore, proprio per via della sua attuale situazione: "Fa male. Mi ha spezzato il cuore. Mi sento enormemente deluso. Non posso nemmeno più guardare lo spettacolo adesso".

Jonnie Irwin ha ricevuto la diagnosi per il suo cancro ai polmoni nel corso del 2020, senza però mai abbattersi, e continuando a lavorare con Escape to the Country e altri progetti: "Anche se sembro più magro e sono senza capelli, Escape to the Country mi ha assunto, restando molto colpito da loro. Purtroppo non ho ricevuto lo stesso supporto da A Place In The Sun. Ho detto che volevo lavorare: 'Posso farvi avere note mediche e assicurazioni dal mio oncologo a dimostrazione del fatto che sono idoneo al lavoro', ma mi è stato detto, testualmente, 'Oh, non vorrai seguire sul serio quella strada, vero?'".

In parallelo a queste affermazioni di Jonnie Irwin, The Sun ha pubblicato anche una dichiarazione direttamente da Channel 4 e Freeform: "Non è stato lasciato nulla di intentato nel tentativo di consentire a Jonnie di continuare le sue riprese internazionali, con noi, durante il Covid, ma la società di produzione non è stata in grado di garantire un'adeguata copertura assicurativa. Ovviamente capiamo quanto questo debba essere frustrante per lui in questo momento incredibilmente difficile".