"Andy Taylor ha il cancro", l'annuncio choc di Simon Le Bon dei Duran Duran

Andy Taylor ha un cancro alla postata: l'annuncio choc è stato dato da Simon Le Bon a Los Angeles. I Duran Duran sono volati negli Stati Uniti per celebrare l'ingresso del gruppo nella prestigiosa Rock And Roll Hall Of Fame.

La band britannica aveva scelto l'evento per una reunion, Andy Taylor si è allontanato definitivamente dai Duran Duran nel 2006. Purtroppo, la malattia del chitarrista ha impedito che il gruppo, nato a Birmingham nel 1978, festeggiasse insieme l'ingresso nella Rock And Roll Hall Of Fame.

Simon Le Bon sul palco ha letto la lettera scritta personalmente da Andy Taylor, il musicista è malato da quattro anni, ha un tumore maligno alla prostata metastatico in stadio quattro. Andy ha detto: "Molte famiglie hanno sperimentato questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi" sebbene la malattia "non era immediatamente pericolosa per la vita, non c'è cura. Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni".

Simon Le Bon, a chi gli ha chiesto una dichiarazione a nome della band, ha detto: "Amiamo molto Andy. Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente".