Jonathan Majors torna a Hollywood dopo la condanna: premiato con il Perseverance Award

L'ex star MCU è stato scelto per ricevere un premio nonostante la condanna per violenza domestica.

Jonathan Majors riceverà a sorpresa il Perseverance Award all'interno degli Hollywood Unlocked Impact Awards, nel corso dell'evento che si svolgerà al Beverly Hilton di Los Angeles il prossimo 21 giugno. Una scelta che ha provocato diverse reazioni online perché l'attore è fresco reduce da una condanna per violenza domestica.

L'organizzazione del premio ha motivato la sua scelta:"Il premio viene assegnato ad una persona che ha dimostrato come, indipendentemente dalle avversità affrontate, continuerà ad ispirare". Una presa di posizione che ha generato inevitabilmente delle polemiche sul web dopo quanto accaduto a Majors nell'ultimo anno.

Il premio dopo la condanna

Jonathan Majors è stato condannato per aggressione di terzo grado e molestie lo scorso dicembre. Ha evitato il carcere ma è stato costretto a seguire un programma contro la violenza domestica della durata di 52 settimane. L'attore, licenziato da Marvel dopo le accuse e lasciato anche dalla sua agenzia, negli ultimi tempi è comparso pubblicamente in diverse occasioni al fianco della sua nuova fidanzata Meagan Good.

Jonathan Majors in una scena di The Last Black Man

L'attore non è più intervenuto sulla vicenda che l'ha visto coinvolto con la sua ex compagna Grace Jabbari, che l'ha accusato di abusi e che ha ottenuto la condanna dell'ex fidanzato in tribunale. La serata di premiazione verrà condotta da Tiffany Haddish e oltre a Majors verranno premiati anche Christian Louboutin, Cardi B, Fat Joe, Jasmine Crockett, Ben Crump e Da Brat.

La serata sarà impreziosita dalle performance di Fantasia Barrino, Yellopain e dalla cantante gospel Karen Clark Sheard. Fondati da Jason Lee, gli Hollywood Unlocked Impact Awards premiano i vari contributi di personalità nell'ambito di musica, cinema, media e politica. In passato vennero premiati profili del calibro di Chlöe Bailey, Law Roach, Whoopi Goldberg, Babyface, Tupac, Catherine Brewton, Floyd Mayweather, Kelis, Karen Bass e Lizzo. Negli Stati Uniti lo show verrà trasmesso su The Zeus Network.