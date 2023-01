Jonathan Ke Quan è un fan di Brad Pitt: "Sono corso da lui ai Golden Globes e mi ha riconosciuto"

Jonathan Ke Quan, la star di Everything Everywhere All at Once, ha rivelato di essere un fan di Brad Pitt e di averlo finalmente incontrato ai Golden Globes 2023.

Jonathan Ke Quan, principalmente noto per aver interpretato Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto e Richard "Data" Wang ne I Goonies, sta letteralmente diventando il re di Hollywood e il suo recente incontro con Brad Pitt ai Golden Globes 2023 ne è la conferma.

La star di Everything Everywhere All at Once si è aggiudicata il Golden Globe come miglior attore non protagonista grazie alla sua incredibile performance nel film di Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), per poi vincere anche il Critics' Choice Awards nella stessa categoria.

Secondo quanto riportato da Variety, durante una recente intervista l'attore avrebbe affermato: "Durante una pausa pubblicitaria ai Golden Globes sono corso da Brad Pitt perché sono un suo grande fan. Gli ho detto: 'Ti adoro. Ho visto tutti i tuoi film', e lui mi ha riconosciuto! Sapeva chi fossi e questo è stato davvero incredibile."

Jonathan Ke Quan ha anche rivelato di aver visto Steven Spielberg tra il pubblico quando ha accettato il premio: "Ciò che non avete visto nel corso della trasmissione è quello he è accaduto alla fine del mio discorso... Ho visto Steven e mi stava facendo una standing ovation. Il regista di maggior successo di tutti i tempi mi ha fatto una standing ovation!"