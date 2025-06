Jonathan Joss, voce di King of the Hill, ucciso in una sparatoria a 59 anni

La sparatoria fatale sarebbe avvenuta il 1 giugno 2025 dopo una lite col vicino di casa omofobo, che avrebbe preso di mira Joss e il marito per via della loro omosessualità.

Jonathan Joss, voce di John Recorn nella serie animata King of the Hill, è morto domenica 1° giugno 2025 in una sparatoria, come confermato a Variety dalla polizia di San Antonio, Texas. L'attore aveva 59 anni.

Domenica sera, intorno alle 19:00, gli agenti di San Antonio sono stati chiamati per una sparatoria in corso in un'abitazione. Arrivati ​​sul posto, hanno trovato Joss vicino alla strada, colpito da diversi colpi di arma da fuoco. Gli agenti hanno provato a rianimarlo fino all'arrivo dei soccorsi, ma Joss è stato dichiarato morto sul posto. L'uomo che ha sparato è fuggito a bordo di un veicolo, ma è stato fermato dagli agenti a un isolato di distanza e accusato di omicidio. L'indagine è ancora in corso. TMZ, che ha diffuso la notizia, ha riportato che Joss è stato colpito da un vicino dopo un litigio.

In una dichiarazione sulla pagina Facebook di Joss, il marito dell'attore, Tristan Kern de Gonzales, ha affermato che lui e Joss sono stati oggetto di molestie omofobe per anni e che la loro casa è andata a fuoco "dopo oltre due anni di minacce da parte di persone della zona che ci hanno ripetutamente detto che l'avrebbero incendiata". De Gonzales ha scritto che Joss è stato "assassinato da qualcuno che non sopportava la vista di due uomini che si amavano".

"Io e mio marito Jonathan Joss siamo rimasti coinvolti in una sparatoria mentre controllavamo la posta nel luogo in cui sorgeva la nostra vecchia casa. Quella casa è stata incendiata dopo oltre due anni di minacce da parte di persone della zona che ci avevano ripetutamente detto che l'avrebbero incendiata. Abbiamo segnalato queste minacce alle forze dell'ordine più volte, ma non è stato fatto nulla", ha scritto de Gonzales. "Durante tutto quel periodo siamo stati molestati regolarmente da individui che hanno chiarito di non accettare la nostra relazione. Gran parte delle molestie erano apertamente omofobe. Quando siamo tornati sul posto per controllare la posta, abbiamo scoperto il cranio di uno dei nostri cani bene in vista. Questo ci ha causato un forte stress emotivo. Abbiamo iniziato a urlare e piangere per il dolore. Mentre facevamo questo, un uomo si è avvicinato a noi. Ha iniziato a urlarci contro violenti insulti omofobi. Poi ha sollevato una pistola e ha sparato. Io e Jonathan non avevamo armi. Non stavamo minacciando nessuno. Eravamo in lutto. Eravamo in piedi uno accanto all'altro. Quando l'uomo ha sparato, Jonathan mi ha spinto via. Mi ha salvato la vita".

Statement from Tristan Kern de Gonzales Husband of Jonathan Joss My husband Jonathan Joss and I were involved in a... Pubblicato da Jonathan Joss su Lunedì 2 giugno 2025

Un crimine d'odio

Jonathan Joss ha doppiato John Redcorn dalla seconda alla tredicesima stagione di King of the Hill e ha già registrato alcune battute per l'imminente revival della popolare serie animata. La sua voce verrà udita, nella versione originale, nel secondo episodio della quattordicesima stagione, e probabilmente in altri episodi successivi. Nel popolare show Joss aveva sostituito l'attore originale Victor Aaron dopo la sua morte in un incidente d'auto nel 1996.

"Jonathan Joss ha dato vita a John Redcorn di King of the Hill per oltre una dozzina di stagioni, incluso il prossimo revival", hanno dichiarato i creatori della serie Mike Judge, Greg Daniels e Saladin Patterson in una dichiarazione congiunta. "La sua voce ci mancherà e porgiamo le nostre più sentite condoglianze agli amici e alla famiglia di Jonathan."

Joss ha anche avuto un ruolo ricorrente nella comedy Parks and Recreation nei panni del capo Ken Hotate ed è apparso in film e serie TV come Tulsa King, Ray Donovan, Il Grinta, e I Magnifici Sette, tra gli altri.