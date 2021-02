Jonah Hill: la sua foto a petto nudo, i paparazzi e il post dedicato "A chi si vergogna"

Negli ultimi anni, Jonah Hill si è reso protagonista di una notevole trasformazione fisica. In seguito alla pubblicazione di una foto a petto nudo e di un articolo sul Daily Mail, l'attore è intervenuto sul suo profilo Instagram condividendo alcune idee con i suoi fan e parlando del suo attuale fisico e dei traumi passati che ha dovuto affrontare.

Relativamente alla fotografia in tenuta da surf che lo ritrae, Jonah Hill ha dichiarato: "Non ricordo di essermi mai tolto la maglietta in piscina restando a petto nudo fino ai 30 anni, circa. Non l'ho mai fatto nemmeno davanti ad amici e ai miei famigliari. Probabilmente lo avrei fatto prima se non fossi stato reduce da anni e anni di prese in giro da parte di tutti e di insicurezze adolescenziali. Quindi, l'idea che, adesso, i media possano tallonarmi mentre faccio surf con l'obiettivo di scattarmi fotografie mi galvanizza e non mi fa più male. Questo post non vuole essere assolutamente autoreferenziale ma è dedicato a tutti i ragazzi che hanno paura di togliersi la maglietta e a restare a petto nudo. Divertitevi! Siete meravigliosi e perfetti! Andate bene così! Ah, Daily Mail, non riuscirai a togliermi il sorriso dal volto!".

Jonah Hill ha raggiunto la fama grazie a I Hearth Huckabees, 40 anni vergine e Suxbad. Dopo aver recitato in moltissimi progetti diretti, scritti e prodotti da Judd Apatow, l'attore ha virato verso il mondo drammatico e ha lavorato con Martin Scorsese, Bennett Miller, Quentin Tarantino, Gus Van Sant e i Fratelli Coen. Hill è stato candidato al Premio Oscar per il Miglior attore non protagonista per L'arte di vincere e The Wolf of Wall Street.

Jonah Hill si è anche cimentato come regista e, nel 2018, ha diretto Mid90s, presentato al Toronto International Film Festival. Il film è stato prodotto da A24 e vanta Lucas Hedges nel suo cast.