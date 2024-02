Jonah Hex, Josh Brolin: 'Non smetterò mai di criticarlo perché è un film di mer*a'

Josh Brolin è da oggi al cinema con Dune - Parte due di Denis Villeneuve, nel quale è tornato ad interpretare il mentore di Paul Atreides, Gurney Halleck. Intervistato da GQ, l'attore è tornato a parlare di un film che ha da tempo rinnegato, Jonah Hex, diretto da Jimmy Hayward e uscito nel 2010, adattamento dell'omonimo fumetto DC Comics.

Michael Fassbender in una scena di Jonah Hex

Il film è uno dei più clamorosi flop nella storia del cinema, con un incasso di soli 11 milioni di dollari e critiche universalmente negative. Brolin ha dichiarato di essersi rimesso in contatto di recente con il regista, che gli ha chiesto ancora scusa per il proprio contributo al fallimento del film. In passato, Josh Brolin disse che parte del flop del film risiedeva nella scelta frettolosa del regista, e Jimmy Hayward all'epoca era troppo inesperto. Ma l'attore ora sposta l'attenzione, perché altre cose non sono andate per il verso giusto.

Il flop di Jonah Hex

"[Parlare con Jimmy Hayward] mi ha fatto ricordare che non puoi semplicemente criticare qualcuno. Non so cosa diavolo stia succedendo nella sua vita, la ricostruzione del viso e tutto il resto" esordisce Brolin.

Lo scorso anno a Variety disse:"Incontri qualcuno che ha molte conoscenze, Jimmy Hayward, e ricordo che non mi sembrava giusto. Amavo fosse entusiasta ma semplicemente non aveva l'esperienza e non trattava la cosa come immaginerei che qualcuno vorrebbe trattarla, tornare a casa alla fine di giorno e guardare toni e ispirazioni ai film di Scorsese. Invece fuori a far festa".

La star di Dune - Parte Due ha proseguito:"Penso soltanto che abbiamo commesso un grosso errore con il regista, non è tutto da attribuire a lui, perché quella è stata una mia scelta, la mia cattiva scelta. E poi lo studio si è preso il controllo [del film] ed ogni volta che è successo, per mia esperienza, è solo peggiorato... È quello che succede quando si inizia a tagliare cercando di accontentare il pubblico, e i test che possono avere un effetto negativo. Non sai cosa vuole il pubblico, Jonah Hex è stato il risultato di loro che riprendono il controllo del film e dicono 'Come possiamo rendere il film più accessibile?'. E alla fine hanno fatto il film meno accessibile". Un'esperienza totalmente diversa rispetto a Dune:"Ovviamente è un grande regista, ma non c'è ego. Quando lavori con persone eccezionali c'è molto poco ego".

In Jonah Hex recitarono anche John Malkovich, Megan Fox, Michael Fassbender, Will Arnett e John Gallagher Jr.