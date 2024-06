Jon Watts dirigerà il true crime Murder 101 per gli Amazon MGM Studios

Gli Amazon MGM Studios si sono aggiudicati Murder 101, con Jon Watts alla regia. Watts sarà anche produttore insieme a Dianne McGunigle e Stephanie Lydecker dei KT Studios. Questo fa seguito a un'asta molto vivace che la scorsa settimana ha visto numerosi studios nella mischia.

Il film si basa sulla storia vera che si svolge nel podcast numero 1 dei KT Studios e di iHearts dedicato al true crime. Ambientato in una piccola città del Tennessee, il podcast raccontava la storia di come un gruppo di studenti del liceo e il loro insegnante Alex Campbell avessero tracciato il profilo di un serial killer locale. Questo ha portato alla sua cattura.

Spider-Man: Jon Watts rivela perché Marvel ha eliminato il morso del ragno

I lavori del regista

Jon Watts ha recentemente diretto la trilogia Spider-Man: Homecoming di Marvel Studios/Sony Pictures e ha diretto e prodotto esecutivamente la serie FX The Old Man. Prossimamente, Watts scriverà, dirigerà e produrrà Wolfs, con George Clooney e Brad Pitt, che uscirà in autunno per Apple Studios e Sony. Ha inoltre co-creato, diretto e prodotto esecutivamente la nuova serie Lucasfilm/Disney+ Skeleton Crew, con Jude Law.

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in una scena del film

Il progetto è stato trovato dalla McGunigle, che è stata produttrice associata del successo del Sundance Cop Car, il film che lo ha portato nella trilogia di Spider-Man con Tom Holland. È prolifica di suo, ha prodotto il film della Searchlight Pictures Chevalier, diretto da Stephen Williams, e ha prodotto il prossimo film diretto da Watts, Wolfs. Sul piccolo schermo è stata produttrice esecutiva della serie Atlanta di FX, vincitrice del Golden Globe e del Peabody Award.

Lydecker è fondatrice e CEO di Kt Studios, un'azienda di true crime che converte la proprietà intellettuale in podcast, documentari e contenuti sceneggiati. Lydecker è il produttore esecutivo e il creatore dei podcast di successo The Piketon Massacre, Death Island, Murder 101 e The Idaho Massacre, attualmente in onda. Collettivamente, questi tre podcast hanno accumulato oltre 75 milioni di ascoltatori. Ha anche prodotto a livello esecutivo il documentario di successo della NBC Universal, Peacock e Oxygen, The Pike County Murders: A Family Massacre, che è diventato il documentario più trasmesso della rete. Tra gli altri docus, Murdered and Missing in Montana, Injustice with Nancy Grace e Finding Justice. Altri titoli non sceneggiati includono The Bachelor, Nashville Star, American Idol e Jersey Shore, oltre a molti altri.