Jon Watts stringe un nuovo accordo con Walt Disney Studios

Jon Watts e la sua casa di produzione Freshman Year, in collaborazione con la produttrice Dianne McGunigle, hanno stretto un accordo di prelazione con i Walt Disney Studios.

Il regista ha recentemente diretto e prodotto Wolfs con star George Clooney e Brad Pitt, in arrivo prossimamente su Apple TV+ in streaming.

La partnership con Disney

Secondo il nuovo accordo con lo studio, Jon Watts sarà regista di nuovi film live-action di 20th Century Studios e potrà esserne produttore. Il filmmaker proseguirà quindi la sua partnership con la Disney con cui ha lavorato in occasione dei film di Spider-Man con star Tom Holland e Zendaya, prodotti dalla Marvel.

Watts, insieme allo studio,k ha inoltre prodotto la serie The Old Man con star Jeff Bridges, ed è creatore e produttore di Star Wars: Skeleton Crew, la miniserie della Lucasfilm che debutterà in streaming su Disney+ il 3 dicembre.

Le dichiarazioni

David Greenbaum, presidente di Disney live action e 20th Century Studios, ha dichiarato: "Jon Watts è un filmmaker davvero dotato che porta spettacolo, umorismo e cuore a qualsiasi cosa faccia. Sono così entusiasta nel lavorare con lui e con la sua partner nella produzione Dianne McGunigle su alcuni dei futuri progetti per Disney e 20th".

Watts ha aggiunto: "Ho già avuto un'esperienza incredibile nel lavorare con Alan Bergman, Kathy Kennedy, Kevin Feige e il resto del team Disney e sono elettrizzato nel collaborare con il brillantemente creativo David Greenbaum. David ha un gusto eccezionale e una profonda conoscenza del cinema e sono entusiasta nel lavorare con lui e il suo team nel creare delle esperienze memorabili al cinema e in cui il regista ha una grande importanza".