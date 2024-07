Joker: ecco la steelbook in 4k ad un ottimo prezzo per il Prime Day

Su Amazon potete trovare uno dei grandi successi DC degli ultimi anni, ovvero Joker con Joaquin Phoenix in una splendida edizione steelbook in 4K

Su Amazon c'è un'ottima offerta che riguarda uno dei migliori film sui cinecomic degli ultimi anni, ovvero Joker di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix. L'attore ha messo in scena uno dei villain più importanti dell'universo DC, e come sappiamo quest'anno uscirà il sequel del successo.

Joker: Folié a Deux avrà come protagonista sempre Joaquin Phoenix, che sarà accompagnato da Lady Gaga. La cantante-attrice vestirà i panni di Harley Quinn, e dal primo trailer mostrato sappiamo che la seconda pellicola sarà un musical. L'edizione steelbook 4K di Joker, è in sconto su Amazon e dal prezzo iniziale di 29.99, è in offerta a questo link

Joker, il grande successo con Phoenix in offerta

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Joker segue le vicende di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), attore comico fallito ed ignorato dalla società, che vaga per le strade di Gotham City iniziando una lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, sino a divenire una delle peggiori menti criminali della storia.

La grande prestazione di Phoenix è valsa all'attore un Oscar come miglior attore protagonista, ed ha dato la possibilità, visto il grande successo, alla Warner Bros di realizzare un sequel di Joker. Il sequel seguirà le vicende del criminale nel manicomio di Arkham e la conoscenza con la stessa Harley Quinn. Il secondo capitolo, ambientato a Gotham City, uscirà al cinema il 2 ottobre 2024, e ci sono alte possibilità che venga presentata alla prossima Mostra del Cinema di Venezia.