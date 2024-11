Joker: Folie à Deux, secondo il comico Tim Dillon è il 'peggior film mai realizzato'

Tim Dillon non è esattamente un grande fan di Joker: Folie à Deux, il discusso sequel di Joker di Todd Phillips, con protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Il comico, che ha partecipato al lungometraggio con un piccolo ruolo di guardia del manicomio di Arkham, ha parlato del sequel musical al podcast The Joe Rogan Experience.

Nonostante il successo del film del 2019, con due Oscar in bacheca, il sequel ha registrato risultati pessimi al botteghino. Tra i detrattori c'è proprio Dillon, che ha dichiarato di ritenere il film il peggiore mai realizzato, con un percorso decisamente deludente al box-office.

Delusione e cambiamento

"Credo che dopo il primo Joker ci sia stato molto dibattito sul fatto che fosse stato apprezzato dagli incel e fosse stato amato dalle persone sbagliate" ha dichiarato Dillon "Ha mandato il messaggio sbagliato. Rabbia maschile! Nichilismo! Tutti questi articoli di opinione".

Tim Dillon ha parlato anche del grande cambiamento apportato al secondo film:"Poi credo abbiano pensato 'E se andassimo nella direzione opposta?'. E ora hanno Joaquin Phoenix e Lady Gaga che fanno tip tap fino ad un punto in cui è assurdo" ha dichiarato l'attore durante il podcast.

Senza trama

La mancanza di una vera e propria trama è un dettaglio sul quale Dillon si è soffermato:"Eravamo lì, io e altri ragazzi vestiti con queste divise da sicurezza perché lavoriamo nel manicomio di Arkham e mi giravo verso uno di loro, sentivamo queste cose assurde e dicevo 'Che diavolo è questo?' e mi dicevano 'Sarà un flop, amico'. Io dicevo 'È la cosa peggiore che abbia mai visto'".

I discorsi su Joker: Folie à Deux proseguivano anche nelle pause:"Ne parlavamo durante il pranzo, e ci chiedevamo quale fosse la trama. C'è una trama? Non so, credo che lui si innamori in prigione. Non è nemmeno guardabile per odio. Ecco quanto è terribile" conclude Dillon.