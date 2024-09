Joker: Folie à Deux, l'incontro tra Arthur e Harley nella prima clip e una featurette sull'uso della musica

In attesa della première mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, online sono stati diffuse una clip e una featurette di Joker: Folie à Deux.

Joker: Folie à Deux verrà presentato tra poche ore alla Mostra del Cinema di Venezia e, nell'attesa, Warner Bros ha condiviso una clip e una featurette dedicata all'uso della musica.

Il sequel con star Joaquin Phoenix introdurrà anche il personaggio di Harley Quinn, nella versione interpretata da Lady Gaga, il cui talento come cantante verrà sfruttato nel film.

Un video sull'uso della musica

La featurette di Joker: Folie à Deux è infatti dedicata all'uso della musica nel film diretto da Todd Phillips e propone i commenti dei protagonisti su come la colonna sonora permetterà di regalare nuove sfumature alla rappresentazione di Arthur Fleck, permettendo inoltre agli spettatori di addentrarsi nella dimensione interiore del personaggio.

La clip, invece, mostra l'incontro tra Harley e Arthur. Il personaggio affidato a Lady Gaga gli spiega quello che ha provato quando l'ha visto compiere un omicidio in diretta tv, ammettendo che si era finalmente sentita meno sola, prima di iniziare a cantare.

I dettagli del film

Il sequel è diretto da Todd Phillips, da una sceneggiatura firmata dal regista e Scott Silver, come il capitolo precedente. Nel cast ci sono inoltre Zazie Beetz (che riprende il suo ruolo dal primo film), Catherine Keener (nei panni dell'avvocato difensore di Arthur, Maryanne Stewart), Harry Lawtey (nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham City, Harvey Dent) e Steve Coogan (nei panni del conduttore televisivo Paddy Meyers). Tra gli interpreti spazio poi a Brendon Gleeson e Jacob Lofland in ruoli non ancora rivelati.