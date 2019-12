Joker in edizione digitale e Blu-ray: l'uscita in Italia è ufficiale

Dopo gli Stati Uniti, Joker arriverà in edizione digitale in DVD, Blu-Ray e 4K anche nel nostro Paese e Warner Bros. Italia ha appena svelato le date ufficiali.

Joker sarà presto disponibile in Italia per l'home video e Warner Bros ha svelato le date d'uscita dell'edizione digitale, il 16 gennaio 2020, e dell'edizione DVD, Blu-Ray e 4K, il 6 febbraio 2020.

Joker, nelle versioni DVD e Blu-Ray (che potete preordinare qui), sarà accompagnato da contenuti speciali in alta definizione, e avrà un prezzo, rispettivamente, di 16,99 euro e 19,99 euro. La versione in 4K UHD, invece, costerà 26,99 euro. Leggermente più costoso sarà il cofanetto con DVD in edizione speciale e CD con colonna sonora, al prezzo di 29,99 euro. Dal 16 gennaio il film Leone d'oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia sarà disponibile per l'acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 30 gennaio il film sarà disponibile anche per il noleggio.

Joker, per la regia di Todd Phillips, è arrivato nelle sale di tutto il mondo nei primi giorni di ottobre e da allora si è rivelato un successo incredibile sia di critica (nonostante alcune voci fuori dal coro) che di pubblico, con un guadagno che ha di recente superato il miliardo di dollari internazionalmente. Ottima l'accoglienza anche in Italia, diventato un po' il suo Paese porta fortuna dopo il trionfo veneziano: fino ad oggi sono stati più di 4 milioni gli italiani corsi al cinema per ammirare Joaquin Phoenix nei panni del villain più pericoloso di Gotham City.